Badabun: Juan de Dios Pantoja y youtubers denuncian abusos (vídeos)

Badabun, ¿qué está pasando en la empresa?

MÉXICO.- Badabun, el popular canal de Youtube, está en envuelto en polémica luego de que cinco integrantes del equipo; Alex Flores, Kim Shantal, Kevin Achutegui, Queen Buenrostro y Daniela Alfaro denunciaron en el canal del youtuber Juan de Dios Pantoja, que la empresa les quitó sus cuentas de redes sociales.

La verdad de Badabun

En nuevos canales de Youtube, cada una de estas figuras reveló que la empresa los controla y violenta.

Queen Buenrostro sabe lo que “Badabun es capaz de hacer”

Queen Buenrostro dijo en su nuevo canal que el miedo que sentía era porque sabía lo que la empresa es capaz de hacer:

“Estoy muy nerviosa, yo no tengo acceso a mis redes, no sé si van a seguir subiendo cosas con mi nombre. Ya no puedo con esa vida, con tanta manipulación. Yo sé que van a tratar de manchar mi nombre y a decir que es mentira, pero no culpo a esas personas”.

Dani Alfaro revela contrato de Badabun

Por su parte, Dani Alfaro dijo que antes de entrar a la empresa firmó un contrato exigente con el que ellos tenían el control de su imagen y contraseñas.

“Han pasado cosas muy duras durante estas últimas semanas, lamentablemente pasó algo que yo me temía mucho. No tengo contraseña de mis redes. No sé si sepan pero cuando entramos a esta empresa firmamos un contrato muy duro, absolutamente tenían todo de nosotros.

En la narración de Daniela, Badabun es una empresa “abusiva” a la que le aprendió mucho.

“Si vamos a iniciar desde cero, vamos a estar bien y vamos a salir de esta”, finalizó.

Kim Shantal está “muerta de miedo”

Otra popular youtuber, Kim Shantal, aparte de la denuncia, también aseguró que Badabun intentaría cambiar la versión de los hechos para manchar su imagen.

“Lo más probable es que a estas alturas ya no tenga ninguna de mis redes sociales, me quitaron el poder sobre ellas”. “Estoy cansada, estoy muerta del miedo. No sé lo que vaya a pasar. Estoy segura que van a tratar de dañar mi imagen, van hablar mal de mis amigos”, recalcó.

Alex Flores advierte que nuevo canal podría ser efímero

El youtuber Alex Flores anunció que Badabun intentará censurarlos y que tienen argumentos para decir que se vive acoso sexual, laboral, homofobia, discriminación y explotación laboral.

Kevin Achutegui pide apoyo

El fotógrafo Kevin Achutegui dijo que empezará de nuevo y manifestó en su vídeo su tristeza por engañarse por mucho tiempo.

“Sé que mucha gente nos va apoyar porque no estamos solos. No me queda más que agradecerles. Los amo”, agregó.

