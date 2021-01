"Baila conmigo", el vídeo de Selena Gómez que causa furor (Vídeo)

Con un look fresco, su segundo tema completamente en español y ritmos latinos, Selena Gómez estrenó el video musical de la canción Baila conmigo, que interpreta al lado de Rauw Alejandro y se presentó la madrugada de hoy viernes.

En el clip, dirigido por el cineasta brasileño Fernando Nogari, resaltan los paisajes de playa, donde dos enamorados son los principales protagonistas de la historia.

¡El video ‘Baila Conmigo’ con. @RauwAlejandro y @tainy se estrena ahora! 💃🏻 // The video for ‘Baila Conmigo with Rauw Alejandro and Tainy is out now! https://t.co/oPxvNzPzpD pic.twitter.com/BM0Kaa1E5m