Baile de Mick Jagger "enloquece" a fans; agradecen siga así de enérgico

El Baile de Mick Jagger, a los 78 años, sorprendió a fans, quienes llenaron de comentarios las redes sociales.

EE.UU.— Algo que no pasó desapercibido por los cibernautas, fue el baile de Mick Jagger que presumió en un vídeo que compartió en redes sociales. En dicho clip que causó furor en Internet se muestra al cantante y vocalistas de The Rolling Stones bailando muy entusiasta y enérgico a sus 78 años de edad.

Su vídeo de unos cuantos segundos en instantes se convirtió en tendencia de Twitter y desató los comentarios y memes.

También, muchos cibernautas aprovecharon para externar su deseo de "¡larga vida a Jagger!, y debido a su "longevidad" no pudieron evitar mencionar a Chabelo y la reina Isabel.

Mick Jagger a los 78/ Yo a los 36 pic.twitter.com/7xmnI8ygh4 — Leo (@Leo__1985) September 25, 2021

Mick Jagger a los 78 años pic.twitter.com/dfbQ99y2VV — La Abuela García®™ (@rthur_013) September 25, 2021

Mick Jagger, bailando con 78 años / Yo, cuando subo cuatro escalones con 43. pic.twitter.com/Ty7CuLTuwZ — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) September 25, 2021

Mick Jagger a los 78/ Yo a los 32 pic.twitter.com/rEksa7IXaJ — 🦇 Bat-uitero 🃏 (@Bat_wittero) September 25, 2021

Recuerdan con nostalgia a Charlie Watts

The Rolling Stones acaban de celebrar en la localidad de Foxboro, en Massachusetts, el primer concierto de su gira de 2021, "No Filter Tour", y en el mismo no han podido dejar de recordar al que fuera su batería, Charlie Watts, fallecido hace solo unas semanas a los 80 años de edad.

"Es una noche un poco conmovedora para nosotros porque es nuestra primera gira en 59 años sin nuestro encantador Charlie Watts. Todos extrañamos mucho a Charlie y lo hacemos como banda y como amigos, dentro y fuera del escenario", dijo el vocalista de la formación, Mick Jagger, ante un público que estalló en aplausos, según recoge la prensa estadounidense.

