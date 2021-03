"Hate Ritual" debuta con su nuevo disco en el "Hell and Heaven Metal Fest", considerado entre los festivales más importantes del género en América Latina y uno de los más grandes del mundo.

MÉRIDA. - El día de hoy, "Hate Ritual", banda de "death/groove metal" yucateca, ofrecerá un concierto como parte del evento virtual “Hope Dies Last- Live sessions”, organizado por "Hell and Heaven", festival de metal y rock mexicano considerado el más importante del género en América Latina y uno de los más grandes del mundo.

La transmisión del concierto empezará a las 8 de la noche, a través de la página de Hell and Heaven Metal Fest, con un repertorio que interpretarán por aproximadamente 40 minutos.

"Hate Ritual" es la primera banda de Yucatán en participar en este festival, que a decir de los integrantes de la banda, está al nivel de de grandes festivales europeos del género como "Wacken Open Air", "Hell Fest" y "Download Festival".

Presentarán su nuevo álbum debut

La banda, conformada por Carlos "Sugar" Osorio en la voz, José "Pepe" Hernández en la guitarra, Braulio Díaz, bajista y productor, y Andrés Cámara en la batería. Presentarán su nuevo álbum “Compelled by Evil”, lanzado el pasado 12 de marzo.

“Es un álbum lleno de emociones, cada integrante ha aportado algo que en ese momento sentía que debía transmitir. Las letras, los 'riffs', los 'beats', la intensidad y hasta la agresividad de la ejecución es una muestra de la lucha diaria; incluso una protesta a ciertos temas que deben ser terminados en la vida diaria”, aseguró Braulio Díaz, en entrevista.

En ediciones anteriores del “Hope Dies Last”, los organizadores realizaban eventos en varios estados para determinar las bandas que se presentarían, pero en esta ocasión destaca que la banda no tuvo que pasar por alguna eliminatoria para presentarse, sino que fueron invitados. “Ahorita como nos enfocamos mucho en mover la música por redes, llegó a oídos de algunas personas que organizan el evento y nos invitaron”, señaló el productor de la banda.

¿Quiénes son "Hate Ritual"?

La banda se formó en julio del 2017 en el sur de Mérida, fundada por Pepe y Andrés, concebida originalmente como una banda doom/stoner metal que al pasar del tiempo se convirtió en lo que ahora los fans catalogan como death/groove metal.

Retoman inspiración de reconocidas bandas del género como lo son Pantera, Lamb of God, Corrossion of Conformity, Gojira, Entombed, Sleep; así como de bandas clásicas del rock.

“Musicalmente hablando, podríamos definirnos como una banda llena de energía, euforia y agresión sonora”, aseguraron los músicos. Además de ello, concuerdan con que "Hate Ritual" se trata de su proyecto de vida y principal método de expresión y catarsis.

Trayectoria musical

Los jóvenes consideran que no han recibido apoyo por parte de emisoras de radio e instituciones locales y estatales. Sin embargo, pese a eso, lograron abrirse paso en tres listas de reproducción editorial internacional en Spotify , con más de 100 mil escuchas cada una y a la par de sus ídolos musicales. Así, la banda se encuentra presente en las playlists “Death Metal and beyond”, “New Blood” y “La Bestia”. Actualmente cuentan con más de 90 mil reproducciones en dicha plataforma.

En 2019 realizaron una gira nacional, la cuál culminó en el tianguis cultural del Chopo, “ese día fue realmente un éxito y a la gente le encantó”, aseguró el productor de "Hate Ritual".

En total han lanzado cinco sencillos, además del vídeo musical de su single “The Abolishment”, estrenado el 12 de febrero de este año, y su LP "Compelled by Evil", este último grabado y producido justo en medio de la pandemia por Hexenfall Media en 2020.

La banda considera que su música ha rebasado las fronteras locales y nacionales. Su público se encuentra también en países como Estados Unidos, Alemania, Rusia, Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, Brasil y Suecia, según sus estadísticas en Spotify.

Sobre la escena local

Lo jóvenes consideran que el público en Mérida siempre ha sido muy abierto y ha recibido su música bastante bien desde un principio, especialmente los fans de la escena del metal yucateca, así como sus compañeros de otras bandas.

“En cuestión de la escena local y las bandas de Mérida, consideramos que hay muchísima variedad y talento; creemos que debería tomarse más en cuenta, e impulsarse más por medio de organismos e instituciones culturales, nosotros especialmente estaríamos muy felices y a favor de un movimiento cultural metalero en todo el estado”, declararon.

Algunas de las bandas locales que recomiendan seguir son: Skull Metal, Waxxxsons, Death Scythe, Überhate, Kaasibal, The Genotype, Wronghead, Vulgar Society, Matanza, Disgrace Worm, Inutillators, entre otras.

El Metal en Yucatán: “Te sorprendería saber la enorme cantidad de gente que es fan de esta música y de sus vertientes.”

El productor de la banda asegura que en otros países escuchar metal en la radio y tv o escuchar noticias al respecto es lo cotidiano. Por el contrario, señaló que en México las bandas no suelen recurrir a los medios de comunicación para difundir su música porque suelen ser rechazadas.

El bajista resalta la falta de espacios para este género en las emisoras locales de radio. “En Mérida hay uno o dos programas de radio en donde ponen algunas bandas, pero solo tienen una hora al aire a la semana, y son logrados (los programas) por personas que le dedican un tiempo por amor al género y hacer la lucha".

El productor considera que algunos programas reproducen música de bandas locales de géneros más tranquilos como pop y pop rock, pero destaca que falta apoyo en la difusión de todos los géneros musicales.

Como alternativa, comenta que existen organizaciones y grupos de personas que crean canales de difusión del género, que van creciendo cada vez más. “Ahí es en donde se empieza a mover el material a otros estados, pero todo esto es hecho por fanáticos del género, nada gubernamental. Que no haya apoyo es hasta cierto punto ilógico. Sabemos que no es el principal género de escucha en el estado, incluso del país, pero te sorprendería saber la enorme cantidad de gente que es fan de esta música y de sus vertientes”.

“¿Cómo lograr algo, haciendo todo solo?”

Actualmente, los jóvenes no se dedican de tiempo completo a este proyecto. Aseguran que en este momento no les resulta. “Lamentablemente y por lo que hemos notado, y más en el metal en Mérida al menos, lo medios no te toman en cuenta a menos que digas que ya lograste algo, pero ¿Cómo lograr algo, haciendo todo solo? Es cierto que ya existen las redes, pero también eso es inversión, la publicidad y todo cuesta, y no es barata”, puntualizó Braulio.

Aseguran que la mayoría de las bandas locales hacen muchos sacrificios, “muchos integrantes tienen familia, y designan una parte de sus ingresos para invertir en la producción musical, que tampoco es barata. Es agotador”, agregó.

El bajista comparte sobre la red de apoyo entre bandas – locales y nacionales- y el trabajo autogestivo que realizan: “Después de tantos años ya lo vemos cómo, vamos a hacer lo que nos gusta, porque es lo que nos llena, ya sin pensar que no hay difusión, o que no hay apoyo. Dentro del género y entre los mismos músicos nos ayudamos, compartimos, recomendamos, y esto es a nivel nacional, incluso los discos, en la gran mayoría de los casos, son autofinanciados por las mismas bandas, y se venden como pueden.”

Visión a futuro

Ya que Hate Ritual es un esfuerzo de bricolaje, la banda está buscando un sello que pueda ayudarlos a llevar su música a todo el mundo.

“Como banda, realmente esperamos que esto se vuelva nuestro estilo de vida y poder convertirnos en una inspiración para que la gente logre sus sueños y lo que se propone, así como nosotros trabajamos día con día para lograr nuestras metas y hacer de este sueño, que es la música, una realidad”, finalizaron.- Daniela Carrillo Bracamonte