Banda de rock viraliza una boda tras tocar en ella

MÉXICO.— La banda de rock mexicana, Porter se ha visto envuelta en una polémica, pues en redes sociales ya circula un video de una boda en la que el grupo fue la presentación estelar del evento.

En el clip que se compartió en redes por los asistentes a dicho enlace, se puede ver a la banda interpretando uno de sus éxitos más populares "Host of a ghost".

Una publicación compartida por Ferhuer (@ferhuer) el 16 de May de 2016 a las 7:43 PDT

Asimismo, se puede observar la gran cantidad de personas que asistieron a la boda.

La realidad sobre dicho video es que la boda sí se realizó, pero no en plena pandemia como muchos creían. De acuerdo con información de medios y redes sociales, el evento fue realizado en 2016.

Fanáticos de Porter aseguran que se trató de la boda de Juan Pablo Vázquez, mejor conocido como “Chata”, exbaterista de Porter.

Sin embargo, el video fue retomado y compartido en redes sociales por un usuario aún desconocido, quien simplemente quería ejemplificar lo que quería en su boda:

"En la descripción de la grabación se puede leer: “Si #Porter no viene a tocar en mi boda, entonces no me caso", así lo fueron recompartiendo varios internautas.