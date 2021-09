Muy desconcertados y hasta descalzos fue como se mostraron los integrantes de una de las bandas de regional mexicano más importantes.

CIUDAD DE MÉXICO.— Los integrantes de Banda El Recodo fueron otros que se llevaron un tremendo susto con el fuerte sismo (de 7.1 grados en la escala de Richter) que se registró en la Ciudad de México y otros estados este pasado 7 de septiembre.

Los integrantes de la agrupación de Mazatlán, Sinaloa, les tocó experimentar una sensación que al parecer no habrían tenido nunca antes, pues debido a sus reacciones y expresiones en el rostro se pudo comprobar que estaban muy asustados y conmocionados con lo vivido.

Los agarro el temblor en pleno descanso

De acuerdo con un par de vídeos que se han compartido en redes sociales, la banda se encontraban descansando en su hotel, ubicado al poniente de la ciudad, cuando el temblor los tomó desprevenidos. Como los integrantes de El Recodo no están acostumbrados a estos fenómenos naturales, ninguno supo cómo reaccionar.

En una grabación se le escucha decir a uno de ellos que en se asustó porque pensó que estaba mareando, cuando en realidad era el movimiento telúrico que estaba sucediendo.

“Nombre, lo que nunca me había pasado. Ahora sí que nos agarró un temblor. Una cosa inimaginable. Escuchamos la alerta y yo le decía al Gabino: 'carnal, me siento como mareado', no, está temblando y a correr con lo que teníamos a la mano y pues ni modo, con la lluvia pero nos pusimos a salvo. Esto nunca lo había sentido yo. Estábamos en el piso 7 y pues nos aventamos la caminata por la escalera. En la vida había bajado tan rápido tantos pisos”, expresó uno de los integrantes, visiblemente conmocionado.

Otro más llamó la atención pues estaba descalzó pese a la lluvia que estaba cayendo. El integrante de la agrupación destacó que el sismo lo sorprendió mientras dormía:

"Nombre, estaba bien dormido cuando empezó a moverse todo, se sintió bien feo, se movió el edificio bien cabr*n", señaló mientras mostraba sus pies en el suelo mojado.

El Recodo trató de sacarle una sonrisa a sus fans

A través de la cuenta de Instagram de la agrupación, Ricardo Yocupicio, vocalista de Banda El Recodo informó a sus fans sobre el espantoso hecho, pero para ello prefirió hacerlo de un modo cómico, pues a fin de cuentas todos se encontraban bien, por lo que solo necesitaba "un pan y refresco" para el susto,.

"¿Pues no están viendo? Está temblando, me da ansia, necesito un bolillo y una coca, expresó Ricardo en el vídeo compartido por la banda.

Es importante señala que la banda no están acostumbrados a experimentar movimientos telúricos, puesto que en el norte del país no suelen ocurrir sismos.

