Banda Trans X lanza vídeo desde Mérida

Famosa por la canción “Living On Video” que en 1980 figuró en listas de popularidad de varios países, la banda Trans X lanzó desde Mérida el vídeo del tema “Alive But Not Living”.

El lanzamiento se realizó en el marco de la presentación de la primera parte de “Psy Energy”, el nuevo EP que la banda, liderada por el canadiense Pascal Languirand, realizó en su totalidad en Yucatán.

El EP consta de cuatro canciones en las que el músico, impulsor del Hi-NRG, mezcla este tipo de ritmo con el psytrance.

Además de “Alive But Not Living”, el EP también incluye los temas “Into The Ligth”, “Video Night” y “3D Dance”, este último también un éxito de la banda en la década de los ochenta.

Abordado antes del lanzamiento, Pascal Languirand compartió que “Psy Energy” es el tercer disco que graba en Yucatán.

“Me gusta tanto Yucatán, había venido varias veces y ahora decidí vivir aquí”.

Estilos

Sobre el disco en el que hace mancuerna con su esposa Luana Viana, el músico canadiense dijo que se trata de una mezcla entre Hi-NRG y psy electronic.

Señaló que el Hi-NRG es un ritmo de más de cuarenta años, mientras que el psytrance, a la que lo introdujo su esposa, data de la segunda mitad de 1980.

“Quería hacer algo nuevo y no algo como lo que hacía hace cuarenta años… Nadie hace este estilo, es algo totalmente nuevo, es un híbrido”, indicó el músico, quien recordó que cuando grabó “Living On Video” lo hizo en cintas de dos pulgadas en vez de computadoras como ahora.

En la presentación, que tuvo lugar en un restaurante del Centro, estuvieron el productor Ramón Serratos, quien destacó que el disco se gestó completamente en Mérida, y Alfredo Arruti de Sky Park Records.

Serratos precisó que la segunda parte del material discográfico saldrá en enero de 2022. “Es un disco con música de concepto y buenos arreglos musicales”, adelantó.— IVÁN CANUL EK