Bárbara de Regil confiesa que fue víctima de acoso

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Mientras en la película “Rebelión de los Godínez“, que se estrena el 28 de febrero, Bárbara de Regil interpreta a una mujer tiránica y violenta, asegura que en la vida real está muy alejada de ese personaje e incluso aplaude el movimiento Un día sin mujeres, que se llevará a cabo el 9 de marzo, como respuesta a la ola de feminicidios y secuestros en el país.

“Está muy bien, yo creo que ya estamos desesperadas y ese punto lo veo como: ya no sabemos qué más hacer para que esto pare. Sí es importante, hablando del movimiento, que las mamás nos pongamos a luchar, pero si tenemos hijos en casa, educarlos.”

Vivió acoso

Bárbara acepta que también ella ha vivido en carne propia acoso desde que era niña.

“Desde los 12 años, desde que me sucedió algo, siempre he sido muy directa en lo que no me gusta. En una ocasión un productor me tocó una pierna, le agarré la mano, se la quité y le dije ‘¿todo bien?’ y se sintió ofendido.”

Intentaban besarla

También recordó que hubo proyectos donde la intentaban besar y cuando no lo permitía, curiosamente ya no se quedaba.

Estas declaraciones las hizo durante la función de estreno de la película que se estrena con 760 copias a nivel nacional y protagonizan Gustavo Egelhaaf, Alejandro Suárez, Mauricio Argüelles, César Rodríguez, Bárbara de Regil y Ana Carreiro.

