Bárbara de Regil: "cuando me hablan más de 10 minutos mi mente se va"

MÉXICO.— Según Bárbara de Regil, no es partidaria de criticar a los demás, así lo expresó en sus historias de Instagram.

Donde platicó que una nutrióloga se dio el tiempo de asistir a una de sus clases fitnes, tomarle fotos y videos y luego hablar mal de ella.

Luciendo un ejercitado abdomen, la actriz dio una serie de recomendaciones para vivir mejor y con salud mental:

" Los seres humanos son imperfectos. La gente comete errores, pero a veces pareciera que quien juzga se siente perfecto y no es así. La perfección no existe ", expresó.

Bárbara de Regil admitió sus defectos, y en una lista que escribió mencionó: me cuesta pronunciar palabras, me cuesta escribir sin alguna falta de ortografía, no sé bailar, tengo los dientes chuecos, tengo estrías, no soy tan alta como parezco, cuando me hablan más de 10 minutos mi mente se va".