Bárbara de Regil: "no me importa mi cuerpo"

La actriz Bárbara de Regil asegura que no le importaría tener que olvidarse de su figura siempre y cuando sea por trabajo.

“Si en algún momento me dicen que para un papel tengo que subir 20 kilos, los subo, a mí no me importa mi cuerpo, me importa sentirme bien, yo no hago ejercicio por verme bien sino por sentirme feliz, por ejemplo, ahora para una serie voy hacer a una mujer que tiene esclerosis, entonces no me voy a ver bonita y no me importa”.

Las cosas cambian cuando se trata de su día a día y lo que comparte en sus redes sociales, porque la estrella de la serie Rosario Tijeras sabe que tiene muchas seguidoras y la ven como un ejemplo a seguir, por eso dio forma a uno de sus proyectos más personales hasta el momento: sus clases de cardio-motivacional.

“Te va bien cuando haces las cosas con el corazón, estas clases comenzaron así con amor, porque me lo pidieron las chavitas, porque querían motivación en vivo”.

Bárbara de Regil compartió que comenzó a idear una forma para complacer a sus seguidoras, entonces le comentó a su esposo Fernando Schoenwald, que rentaría un lugar para dar una clase en domingo, así lo hizo y logró convocar a 500 personas, porque no cabían más, que tomaron su sesión gratis; para su sorpresa comenzaron a llegarle propuestas de varias partes del país para impartirlas y hoy esto la tiene haciendo una gira, con la cual llegará el 1 de febrero a la Ciudad de México.

“La actuación me da mucho placer, porque a mis personajes les meto tanto corazón que la gente lo vibra cuando lo ve, pero no les dejo nada y mis clases sí", explica Bárbara de Regil.

"Terminan las sesiones y las veo súper motivadas, porque les digo que se dejen de juzgar y criticar, entre otras cosas, y veo que de repente toco fibras. Esto no es sólo hacer ejercicio y pasarla bien, es cambiar todos los chips, hacer un cambio y optar más por lo bueno, como alimentarse bien o pedir perdón a quien ofendimos”, añade.

Bárbara de Regil señaló que esta filosofía ha llevado un proceso que le ha tomado tiempo, pues asegura que ella era una persona tóxica, que fumaba y bebía en exceso.

