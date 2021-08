Bárbara de Regil se despide del Ajusto y ''coquetea'' con Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil se despide de TV Azteca, para marcharse a Telemundo a rodar una nueva telenovela que lleva por nombre "Parientes a la fuerza". Antes, aparecerá en la televisora rival del Ajusto: Televisa.

Esto luego de confirmarse que la actriz e influencer participó como invitada de la serie "40 y 20", que protagoniza Jorge "Burro" Van Rankin. En dicho episodio aparecerá también Roberto Palazuelos, quien recientemente aseguró que se retirará de la actuación en telenovelas.

"Es gratificante que me hayan tomado en cuenta para trabajar en esta exitosa serie de comedia de humor. Además, como no tengo exclusividad con nadie... soy una actriz libre donde me inviten, ahí trabajo", comentó la actriz.