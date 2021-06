CIUDAD DE MÉXICO.— Bárbara de Regil compartió un vídeo de 10 minutos le platicó a sus seguidores su sentir luego de estar en la polémica por la proteína que promociona.

La actriz apuntó que no estaba segura de subir dicho vídeo, pero dado a que su salud mental ha sido afectada, decidió escribir sus emociones en una hoja para después romperla y así liberarse.

"Mi vida se convirtió en tener que estar viviendo con miedo, preocupación, tristeza y ansiedad y tener que hacer todo con pinzas, pues ya siento que respirar es equivocarme y ser juzgada", confesó la protagonista de "Rosario Tijeras".

Los ataques que ahora recibe han cruzado los límites

Bárbara señaló que las redes son un lugar de linchamiento en el que sin duda alguna se afecta la salud mental del otro. Además indicó que una serie de equivocaciones y simplezas la colocaron en el centro de la burla y el ataque, el cual ha rebasado los límites.

"Por primera vez conocí lo prohibido,que es equivocarte. La cagué algunas veces, otras dije simplezas, pero también empecé a vivir la difamación, el odio en algunos, las amenazas en otros, y entendí que ese es el juego de las redes, decidí quedarme y aguantar", detalló la modelo.

La actriz confesó que los ataques que ha recibido estos últimos días han sido muy fuertes, todo a raíz de las supuestas amenazas que hizo a un nutriólogo Aries Terrón, las cuales, asegura, nunca han existido.

"Estos últimos días han sido terribles pues vivo un constante ataque, que acepto, ya me afectó. Siento un desequilibrio emocional y siento que ya afectó mi felicidad, en especial hoy, con la supuesta amenaza a un nutriólogo que no tengo el gusto de conocer, pero sus razones tendrá para difamarme como lo hace" aseveró la actriz.

Bárbara asegura que su proteína es buena

La actriz también aprovecho el vídeo para mostrar el análisis de laboratorio certificado por Cofrepris que le realizaron a su proteína. Además de comentar que se siente amenazada por aquellos que han creído en las falsedades de Aries, y que lo peor es que dichas amenazas no sólo han sido para ella, sino también para su familia, lo que la tiene atemorizada.

"Me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación, vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada, mi familia también. Me amenazan que me van a violar, que me van a matar, que van a matar a mi hija y que la van a violar también; por supuesto que voy a meter mis denuncias, pero no las voy a meter contra ti, Aries, sino en contra de todas esas personas que vulneran a una mujer como lo hiciste tú", expresó la coach.

¿Qué dijo el nutriólogo Aries Terrón de la proteína?

En un vídeo de YouTube, el nutriólogo Aries Terrón analizó el suplemento alimenticio: Loving It, una proteína vegana lanzada a la venta por Bárbara de Regil. En dicho material señala que envió la proteína a un laboratorio certificado para que analizaran sus componentes.

Según el nutriólogo, se cometieron varios errores en la producción de la proteína. Por ejemplo, señala que "agregar aminoácidos aislados a un suplemento de este tipo no es algo positivo, pero lo utilizan para abaratar costos". El experto señaló otro supuesto error en los ingredientes.

Tras esta grabación, la actriz ha estado envuelta en el escándalo, pues muchas personas han apoyado al nutriólogo al decir que Bárbara vende un producto que más que ayudar, afecta la salud de quien lo consume.

