Bárbara de Regil sí se ha operado y no tiene celulitis, confiesa

En las últimas semanas, Bárbara de Regil se volvió tendencia por sus polémicas declaraciones, pero también por su cuerpo y rutinas de ejercicio, que han servido como fuente de inspiración para algunas mujeres.

¿Cuáles son las operaciones de Bárbara de Regil?

A través de Instagram, la actriz que interpreta a Rosario Tijeras compartió una historia invitando a sus seguidores a preguntarle detalles sobre su vida. Entre ellos, hubo quienes no se quedaron con las ganas y aprovecharon para sacarle toda la información de su cuerpo y, luego de que se popularizó un vídeo su aspecto antes de la fama, alguien hizo la más obvia:

¿Tienes alguna cirugía?, ante el cuestionamiento, Bárbara contestó que sí, que se había realizado la de los senos.

Foto: Instagram

Otra de las más destacadas fue si tenía celulitis, a lo que la actriz respondió un rotundo NO, en un vídeo de ella bailando.

Foto: Instagram

En las demás sobresalió la de otro usuario, quien le preguntó qué cambiaría de su cuerpo, a lo que Bárbara se sinceró confesando que poseía estrías, tenía los dientes chuecos y estaba orejona, pero que no era ningún impedimento para ella.

Foto: Instagram

¿Cirugías en la cara?

Hubo otros usuarios que le cuestionaron por qué tantos cambios en su cara y Bárbara respondió: “O sea, sí tengo la misma cara. Es obvio que la adolescente fue mala, fumé mucho, comía mega mal, me asoleaba diario, me depilaba la ceja, me maquillaba mucho”.

Bárbara de regil, ¿se operó la cara?

Bárbara de Regil se sinceró con sus seguidores y éstos se mostraron agradecidos luego de que publicó que sus defectos son parte de ella y “se encanta”.

Foto: Instagram Foto: Instagram Foto: Instagram Bárbara de regil, ¿se operó la cara? ❮ ❯

Síguenos en Google Noticias