Bárbara Mori creyó que moriría por un padecimiento

Bárbara Mori se sinceró como pocas veces y habló sobre el cáncer de seno que padeció hace algunos años, lo que la llevó a pensar en la muerte.

“Tuve cáncer a los 29 años, y cuando me dio cáncer lo primero que pensé, obviamente pensé en la muerte, también hubo un enojo en mí de decir: ‘¿por qué me está pasando esto?, yo soy una buena persona, ¿por qué me está pasando?’, entonces me enojé mucho con la vida”, dijo Bárbara.