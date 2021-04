Bárbara Mori sintió miedo muchos años

Bárbara Mori ya no depende solo de la actuación

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Bárbara Mori recuerda que muchos años los vivió en el miedo. Y en lugar de dejar que las cosas fluyeran, ponía resistencia.

“Tuve que aprender que todo es un aprendizaje, pero si las cosas se enfrentan como yo lo hacía es peor, como me pasó de joven”, dice la actriz convencida.

Así que estos 13 meses que se llevan de pandemia, donde prácticamente el medio audiovisual se detuvo, los toma con calma.

Filmó una película a fines del año pasado, pero eso no la exime de haber experimentado pérdidas.

“Ahora no tengo miedo de qué va a pasar con mi carrera, porque no sólo la tengo de actriz sino hay otros caminos que he explorado (escritora de un guión y productora) y, si una cosa me da una cosa, otros otra, hay que adaptarse”, subraya.

La entrevista con Bárbara Mori se da durante la promoción de “Todo lo invisible”, cinta dirigida por Mariana Chenillo, donde se muestra cómo la vida, en segundos, cambia.

En la historia encarna a una profesionista, esposa de un doctor (Ari Brickman), quien pierde la vista durante un accidente automovilístico. “Lo que podemos dar por hecho que tenemos, de pronto ya no”, reflexiona.

Brickman, quien antes del rodaje fue convencido por Bárbara para ponerse una banda en los ojos y salir a la calle sin poder ver, lo sabe.

“No saber si tendremos dinero el mes próximo es uno de los riesgos de la carrera, pero también uno de los privilegios que da la libertad”, dice el actor.

“Cuando pasan cosas como la pandemia nos toca igual, (algunos) tenemos que moverle, buscarle, creo que nunca nos metimos al arte por cosas económicas”, refiere.

Mariana Chenillo, realizadora y coescritora de la historia, segundos antes escuchó que quizá para hacer cine en México hay que estar un poco ciegos, pues cuesta mucho trabajo, para luego sólo permanecer dos semanas en cartelera.

“Una película siempre te rompe el corazón, se pone en ella todo, porque queremos contar algo”, apunta.

Los creadores de la película, que ya se encuentra en la cartelera, buscan mandar un mensaje solidario en torno al tema de la pérdida de la vista y esperan que los tiempos tan adversos como los de la pandemia hagan que, precisamente, la gente la vea con otros ojos.

“Yo pienso que la crudeza que existe en la situación del personaje es parte del camino que tiene que recorrer. Es un proceso de aceptación. Queríamos dar una sensación de naturalidad”, dijo Mariana Chenillo.