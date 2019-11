Batman aparece en las primeras escenas del Joker ¿lo notaste?

MÉXICO.— La película del “Joker” que protagoniza Joaquin Phoenix, es sin lugar a dudas, un filme que a pesar de ya haber pasado un mes de su estreno, sigue siendo un tema muy comentado.

La cinta que nos muestra otra versión del villano de DC, sigue dejando al público intrigado con algunos detalles, mismos que solo se pueden percibir cuando se vuelve a ver la película.

Ahora, otra sorpresa ha aparecido y está seguro te impactará, ya que se trata de la figura de Batman dentro del filme.

Mucho se especuló sobre la aparición de Batman en la película dirigida por Todd Phillips, ahora se confirma que el “Hombre murciélago” sí apareció en compañía de Joaquin Phoenix.

Pero del mismo modo en cómo han surgido muchas de los “detalles sorpresa”, siendo una referencia.

La aparición de Batman en “El Joker” de Joaquin Phoenix, se da al inicio de la película, cuando ‘Arthur Fleck’ se encuentra frente a un espejo, mientras se maquilla, se puede ver como las luces del lugar y las que se encuentran en el espejo, logran formar la máscara del famoso “murciélago”.

Batman Easter egg at the beginning of ‘Joker’ pic.twitter.com/uhv4yM8Xsw