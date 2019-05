Batman: ¿El reencuentro entre Robert Pattinson y Kristen Stewart?

Luego de darse a conocer que Robert Pattinson sería el nuevo Batman, en la película que dirigirá Matt Reeves; a través de redes sociales surgió la petición de que Kristen Stewart sea la nueva Catwoman (Gatúbela).

Robert Pattinson y Kristen Stewart protagonizaron en 2008 la saga de “Twilight (Crepúsculo)”, que los convirtió en un fenómeno cinematográfico. Su romance traspasó la ficción y los convirtió en una de las parejas más mediáticas de Hollywood.

La relación duró tres años, casi el mismo tiempo que duró la filmación de la saga. Su rompimiento fue igual de mediático, luego de que fueran publicadas fotografías de la actriz siendo infiel a Pattinson con el director Rupert Sanders; un escándalo muy sonado en 2012.

No obstante, el tiempo ha pasado y fuentes cercanas a los actores aseguran que han sabido limar asperezas y hoy se han perdonado por los errores del pasado para lograr ser amigos.

Ante esto, los fanáticos no han dudado en pedir un reencuentro entre ambos actores, quienes han sabido dejar atrás los años de “Crepúsculo” haciéndose un nombre en el cine independiente.

Kristen Stewart would be an unbelievable Catwoman and there's probably no way this casting happens and yet