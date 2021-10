Beatriz Pasquel comparte desolador mensaje a su hija, hermana de Frida Sofía

Beatriz Pasquel, madre de Natasha Moctezuma, media hermana de Frida Sofía, usó sus redes sociales para compartir un desolador mensaje a 40 días de su partida.

A poco más de un mes del fallecimiento de Natasha Moctezuma, media hermana de Frida Sofía; Beatriz Pasquel -madre de Nat- reapareció en redes sociales para hablar de su dolor.

“Fuiste una gran maestra para todos, tu Fortaleza no se la conozco a nadie, los meses que pasábamos en hospitales son suficiente para amargar a cualquiera, pero a ti no , cada vez salías con más fuerza y más ganas de vivir”, escribió Beatriz Pasquel en Instagram, citado por el Heraldo de México .

Aunque no escribió sobre el padecimiento que le habría arrebatado la vida a su hija, sí compartió sobre todos los planes que dejaron inconclusos y del dolor de vivir día con día la ausencia de su pequeña.

“Teníamos tantos planes, tantos viajes que querías hacer, tantos amores por amar, tantos idiomas q te faltaron por conversar. Mi Chata divina te extraño con cada célula de mi cuerpo me cuesta trabajo respirar sabiendo que tú ya no respiras, que no estas a una llamada”, añade parte del escrito.