Bebe Rexha envía mensaje a diseñadores que le negaron vestidos por ser “demasiado grande”

La cantante Bebe Rexha publicó un vídeo en el que decía que algunos diseñadores de modas no quisieron darle vestidos para los premios Grammy por considerarla “demasiado grande”.

































Foto: Inastagram/beberexha

“Mi equipo contactó a algunos diseñadores. Y muchos de ellos no quisieron vestirme porque soy demasiado grande, literalmente, porque soy demasiado grande. Si una talla 6/8 es demasiado grande, entonces no sé qué quieren que les diga. Entonces no quiero llevar su p**o vestido”, dijo la cantante en el vídeo.

Bebe continúo diciendo que le parecía una locura que el mensaje que manden es que todas las mujeres del mundo que son talla 8 no son lindas y no pueden llevar sus vestidos y visiblemente molesta recalcó que no quiere llevar sus vestidos.

Ante su mala experiencia dejó un mensaje en la descripción de su vídeo en el que alentaba a las mujeres a amar su cuerpo y ha sentirse hermosas

“¡Somos hermosos de cualquier tamaño! ¡Pequeño o grande!”, escribió.

Ante estas declaraciones sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo.