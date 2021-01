"Bebeshita" afirma que Rix le pedía fotos íntimas (Fotos)

El youtuber Rix continúa sumando voces en contra, ahora fue Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”.

La modelo contó que tuvo una mala experiencia al lado del influencer acusado por Nath Campos.

Fotos íntimas

La joven, surgida de las filas de Enamorándonos, reveló que Rix habló mal de ella en más de una ocasión y hasta le pidió fotos íntimas, a lo que ella no accedió.

“Hace como siete años o más salimos. Era porque me invitaban a fiestas en común y me gustaba, me invitó a su casa, pero de repente me enteré por otros youtubers que hablaba mal de mí, así de ‘es que me ruega’ o ‘qué asco ella’ y también hablaba mal de otras mujeres ‘ya me la besuquié y bye’. Todo un patán”, comentó en entrevista con Venga la Alegría.

Otros testimonios

“La Bebeshita” relató que conoció los testimonios de otras mujeres agredidas por Rix y aceptó que a ella le pidió imágenes comprometedoras.

Como informó Diario de Yucatán por medio de sus distintas plataformas, Rix fue acusado por Nath Campos de abusar sexualmente de la youtuber, después de una fiesta en la que ambos estuvieron.

Lee: Nath Campos denuncia a Rix por abuso; vídeo revelaría su confesión

Ordinario

Muchas de las personas que conversaron con la influencer calificaron a Rix como “patán” y lo acusaron de haberlas “usado”.

“La Bebeshita” además confesó que le hizo una petición especial: “Sí era mucho de mándame una foto y cosas así, pero yo nunca le mandé nada. Fue hace como siete u ocho años, yo estaba súper chica y él también”.

Es capaz...

“Yo creo que sí es capaz de eso y no puedo decir que a mí me lo hizo y yo nunca le mandé nada”, comentó.

También reprobó el comportamiento de Rix en contra de Nath Campos, lo que desató una amplia ola de comentarios tanto a favor o en contra de los famosos influencers.

Con información de redes sociales e infobae.com