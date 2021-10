Belinda antes y después: Aunque no hay pruebas contundentes, varias fotografías en Internet demuestran que la carismática cantante y actriz, se ha sometido a varias cirugías estéticas para resaltar sus encantos.

Belinda es una de las mujeres más atractivas del medio artístico y su sensualidad es capaz de impactar a cualquiera. La cantante de origen español es dueña de uno de los rostros más lindos del espectáculo. Sin embargo, su cara angelical y facciones que aparentemente se han ido afinando con los años, han hecho pensar a más de uno que la belleza de Belinda Peregrín Schull es producto del bisturí.

Belinda antes y después

La cantante ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Incluso ha atravesado por una transformación que la ha hecho lucir muy diferente de cuando inició su carrera como estrella infantil de Televisa. Ese favorable cambio habría sucedido con la ayuda de las cirugías plásticas.

Y es que al comparar las fotografías del pasado de la intérprete de "Egoísta" con las actuales, sus rasgos delatan cambios en su fisionomía que difícilmente podrían ser “consecuencias” de la pérdida de peso corporal. Es por ello que cirujanos aseguran que Belinda ha recurrido a varias cirugías estéticas para perfeccionar su rostro y hasta su figura.

Belinda cirugías

La aparente inconformidad de Belinda con sus facciones naturales, habría hecho que se sometiera a al menos 19 cirugías, entre las cuales destacan la rinoplastia (nariz), refinamiento de mentón y bichetomía (para definir los pómulos). Sin embargo, algunos medios señalan que “Beli” solo tiene aproximadamente 11 cirugías que han resaltado de muy buena manera su belleza.

El antes y después de la intérprete de “Sapito” habría requerido de diversos procedimientos estéticos o “arreglitos” que ameritan ser detallados. Por ejemplo, una de las cirugías más notorias que tiene en su rostro es la de la nariz (rinoplastia) pues antes no lucía respingada ni tan pequeña como en la actualidad.

Este cambio fue bastante evidente en 2009, año en el que Belinda se sometió a su primera cirugía estética y su nuevo físico fue expuesto en varios medios. En aquel entonces, la cantante señaló que se trató de una operación necesaria, pues tenía problemas para respirar, aunque el tamaño y forma de su nariz sí fueron modificados.

Sin embargo la cantante no habría quedado conforme con el resultado y en 2012 fue captada saliendo de un hospital en Nueva York con la nariz vendada. Esto hizo que se especulase sobre un retoque de refinamiento nasal.

El mentón es otra parte de su rostro que modificó para mejorar notablemente sus rasgos y dejar su cara más afinada o alargada. “Beli” se habría realizado la mentoplastia para definir el contorno de su rostro y así dejar atrás la imagen de la niña tierna para convertirse en una de las mujeres más hermosas del espectáculo. Pero la intérprete de "Amor a primera vista" también pasó por el quirófano para un levantamiento de pómulos, con lo cual logró ese rostro perfecto que ahora presume en sus redes sociales con su prometido Christian Nodal.

De acuerdo con el Doctor Lemus, médico cirujano que tiene un canal de YouTube, el levantamiento de pómulos al que se sometió la cantante le terminó dando ese rostro torneado. Pero la excoach de “La Voz México” de TV Azteca también ha tenido una radiante transformación en su figura, la cual habría obtenido después de pasar varias ocasiones por el bisturí.

Algunos medios reportan que los cambios en su cuerpo fueron notarios en 2013, al observarse que el busto pequeño que tenía de pronto aumentó. Con ello se hizo visible la mamoplastia que se pagó, aunque su derrier también ya lucía con mayor volumen por lo que también se operó los glúteos. Y para obtener una cintura más delgada y un remodelado de su silueta mas favorecedora, la intérprete de "Luz sin gravedad" se realizó una liposucción.

¿Belinda tiene abdomen falso?

Con el paso del tiempo, se hizo más notorio que había una gran diferencia en Belinda antes y después de la cirugías, pero faltaría un último cambio. De pronto Belinda pasó de un abdomen plano y liso a uno marcado, es decir el tan famoso “six pack”, que se percibió como una transformación muy natural en su figura y que terminó por definir su escultural y muy envidiada figura.

Aumento de labios, otro posible tratamiento de Belinda

Se tiene sospecha que como muchas famosas en la actualidad, Belinda se ha hecho un aumento de labios y se ha modificado las cejas para enmarcar aún más su bello rostro.

Aunque estos procedimientos no han sido confirmados por la cantante, son varios los cirujanos que sostienen que la reducción de abdomen, aumento de glúteos, refinamiento de mentón, incremento del volumen de sus pómulos derivado de la bichetomía, levantamiento de cejas e inyecciones de colágeno en los labios para aumentar su voluminosidad, son las intervenciones estéticas a las que Belinda se ha sometido

¿Belinda acepta sus múltiples cirugías?

Aunque desde hace años Belinda ha recibido fuertes críticas por sus supuestas cirugías, en 2017 trató de confrontar las especulaciones con una contundente declaración.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la cantante enfatizó: "¿Qué importa si uno quiere verse bien?, si uno quiere hacer lo que quiera ¿Cuál es el problema?, es la vida de uno y ya no pasa nada, no juzgues. Si alguien se hace algo, qué importa, no pasa nada, si te ves mejor, no pasa nada ¿Cuál es el problema?". Con dicha declaración, la “Beli” dio "carpetazo" al asunto dejando claro que hablar de ese tema no es una de sus prioridades.

A sus 28 años de edad, o 31 como algunos medios dicen que en realidad tiene, Belinda sí ha tenido un gran cambio que ha hecho resaltar su belleza, y aunque no hay pruebas contundentes de sus cirugías, varias fotografías en Internet demuestran un antes y un después en su apariencia.

