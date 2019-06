Belinda no se arrepiente de votar por AMLO: “Un presidente no es Dios”

Belinda es una de las famosas que apoyó firmemente la candidatura del hoy presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e incluso participó en el cierre de campaña en el Estadio Azteca.

Hoy, a casi un año de ese acontecimiento y a seis meses del mandato de López Obrador, la cantante sostiene sus convicciones: no se arrepiente de haber votado por él.

“ Un presidente no es Dios para cambiar todas las cosas que están mal, las que no se han podido arreglar o situaciones que llevan años haciéndose mal”.

La cantante y actriz opina que medio año de labores, es muy pronto para emitir juicios severos y decir si AMLO fracasó o no como mandatario.

“No puedo dar una opinión, no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque, bueno o malo, México necesitaba un cambio. ¿Hubiéramos seguido igual o peor? No se sabe. No sabemos qué va a pasar con este cambio, mucha gente tomó la misma decisión que yo y no sé qué va a pasar, lo único que sé es que México necesitaba este cambio“.