Los novios de Belinda: ¿quiénes se han robado su corazón?

MÉXICO.- Luego de varias semanas de especulaciones, el cantante Christian Nodal confirmó que hay algo más que una bonita amistad entre él y Belinda al publicar unas fotografías en sus historias de Instagram. Tal parece que "La Voz México" no solo sirve para potenciar la carrera de estrellas en ascenso, sino que también es un "lugar de amor" para la cantante. Aquí te presentamos una lista de "los novios de Belinda", en la que figuran aquellos famosos y no tan famosos que han robado su corazón.

Luego de muchos rumores y coqueteos entre Christian Nodal y Belinda, las especulaciones parece que llegan a su fin, pues el cantante de música regional se encargó de confirmar que mantienen una relación.

#DiaMundialDeBelinda #DiaMundialDeLosBelifans Fue en el 2001 donde te toco trabajar con uno de los niños más guapos y consentido de todas Christopher Von Uckermann dando vida a Violeta Flores y a Rosenda en Aventuras en el Tiempo ❤️⏳⏲️😍😊 pic.twitter.com/desb7VtX7p — Beli y Chris eternolove❤ (@AngelsBC87) January 10, 2018

Amor de la infancia. El exRBD fue uno de los primeros romances conocidos de Belinda en el mundo de la farándula. Los dos son cantantes y actores, por lo que compartieron mucho tiempo juntos desde que eran niños, debido a que trabajaron en distintas telenovelas infantiles. Por mucho tiempo se especuló de una posible relación.

Belinda y Ben Talei

Ben Talei y Belinda rompieron el silencio pero cada quien dio su propia versión de los hechos.

El cirujano fue entrevistado para el programa “Un nuevo día” de Telemundo en donde afirmó que fue novio de Belinda.

Belinda y una conquista

La cantante viajó a Miami acompañada por su representante Danna Vazquez y un hombre que al principio se pensó era su ex pareja Ben Talei.

Lupillo Rivera y Belinda

Lupillo Rivera decidió acabar con todas las dudas sobre su relación con Belinda, lo que más sorprendió es que por fin mostró el tatuaje a pesar que en ocasiones anteriores aseguró se trataba de un “fotomontaje”.

Belinda era el amor platónico de El Chapo

Belinda, sin lugar a dudas, es una mujer que arranca suspiros, y con cada foto que comparte en sus redes sociales, va ganando cada vez más seguidores y uno que otro admirador que no deja de pensar en ella como su amor platónico.

Belinda y Diego Boneta

Belinda y Diego Boneta protagonizaron un inesperado encuentro que levantó sospechas entre los seguidores de ambos. En sus cuentas de Instagram compartieron fotografías que muestran su reunión, misma que habría ocurrido este fin de semana en Ciudad de México.

El ilusionista de 49 años de edad decidió poner fin a su noviazgo con la intérprete de 29 porque le encontró unos mensajes amorosos con el cirujano plástico Benjamín Talei.

Giovanni Dos Santos y Belinda

El futbolista y la cantante sostuvieron una relación muy apasionada.

Pepe Díaz y Belinda

Este romance fue uno de los más sólidos y sonados de la cantante, el empresario fue pareja de Belinda aproximadamente seis meses. A Díaz también se le relacionó con Eiza González.



Mario Domm y Beli

La exitosa cantante también sostuvo una breve relación con el músico fundador del grupo Camila, éste tampoco se confirmó o desmintió esto por parte de ninguno de los dos.



