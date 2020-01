Belinda reacciona a idea de hacer dueto con Danna Paola

Luego de que Danna Paola imitó a Belinda en un vídeo, sus seguidores les propusieron realizar un proyecto en conjunto, lo cual se pensaba difícil pues se ve a las cantantes como rivales.

Sin embargo, Belinda ya respondió a la propuesta y dejo en claro que Danna Paola no es una rival para ella.

Te puede interesar: Danna Paola elige a Yucatán para grabar nuevo video musical (Fotos)

"#OyeBeli ya Danna Paola admitió que le gustaría trabajar contigo porfis hagan algo bellezas", fue la sugerencia de uno de sus seguidores. A lo que Belinda simplemente respondió "cuando quieras guapa".

Anteriormente, Danna Paola explicó que no había ninguna rivalidad entre ellas y que eso se lo habían invitado. "Yo disfruto lo que hago, cada quien somos diferentes, ella es una gran artista", dijo.

También añadió que esperaba que no se tomará la imitación a mal, pues no lo hizo con la intención de molestar. Sobre una posible colaboración en la música, simplemente dijo "Me encantaría, ¿por qué no?".

Recientemente, ambas han tenido proyectos similares pues mientras Belinda fue coach de "La Voz", ahora Danna Paola es parte del jurado en "La Academia".

Te puede interesar: Beli responde a la propuesta de Babo (Vídeo)

Síguenos en Google Noticias