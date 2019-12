Belinda responde a la propuesta de Babo (Vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Hace unos cinco días, Babo, vocalista de Cartel de Santa le hizo una romántica propuesta a Belinda por medio de su cuenta de Instagram y ahora la cantante ya le contestó no sin antes romper el corazón del rapero mexicano.

Y es que la intérprete de “Boba niña nice” y “Amor a primera vista” fue invitada para aparecer en el canal de YouTube del Escorpión Dorado.

El “ponzoñoso” dorado se le fue a la yugular a Belinda y le preguntó qué opinaba de Babo, quien en repetidas ocasiones ha dado a conocer que desea tener algo con la popera.“Qué Babo te quiere tronar tus huesitos, ‘¿qué opinas?’“, preguntó.

“¿Quién dijo? no, lo que me gusta es su música”, dijo Belinda.

“A ver, ¿andarías con Babo de Cartel de Santa?”, insistió. “No, no, no, la verdad no lo conozco en persona… me cae muy bien“, aseguró Belinda. “Bueno, pero ¿quisieras conocerlo, en la intimidad?”, se mantuvo firme el enmascarado a lo que inmediatamente Belinda respondió: “tampoco”.

Ya harta de tantas preguntas, Belinda gritó: “Noooooo, quiero con nadie, ya déjame con tus preguntas”.

Y es que Babo vestido como árabe públicamente le hizo una propuesta a Belinda, quien hace ocho días atrás posó con una burka, ropa tradicional que utilizan las mujeres en medio oriente.

La entrevista, que se realizó en calles de Estados Unidos, prosiguió y sin dar tregua, el Escorpión Dorado nuevamente “atacó“, pero ya no tan directo, al preguntarle a qué equipo de fútbol le iba Belinda, a lo que él mismo contestó “¿al América?” Esto con relación a que su exnovio Giovanni Dos Santos se encuentra jugando con los azulcremas, “sí le voy a las Águilas.”

Belinda y el Escorpión Dorado hicieron muy buena química y la divertida entrevista tuvo sus filones de oro, luego de que este par cantaran juntos “Muriendo Lento” y hasta una de las rolas de Cartel de Santa.

