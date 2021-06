Belinda sube al escenario y besa a Nodal

Esta muestra de afectó ante un gran público enloquece a los fans del cantante de música regional.

MONTERREY.— La relación entre Belinda y Christian Nodal no podía ir mejor y para muestra el último gesto que tuvo la cantante con el intérprete de "De los besos que te di".

Una demostración pública de amor

Christian ofreció otro concierto en Monterrey con un lleno total y aunque esto causó la alegría del cantante, nada se compara con el beso que su prometida le dio en pleno escenario y ante miles de personas.

Este increíble momento se dio durante el show del cantante, quien arrancó su gira AyAyAy! De manera sorpresiva Belinda apareció en el escenario y le plantó un beso a su novio, esta acción desató la euforia y emoción del público que no paró de gritar por algunos segundos.

Belinda también agradeció a los asistentes y expresó unas halagadoras palabras para Christian: "Gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo", señaló la intérprete de "Sapito" al tiempo que Nodal sonrió y se acercó a ella para abrazarla y besarla en medio de los aplausos y los gritos del Palco Tecate.

Christian se encuentra realizando cinco conciertos en Monterrey tras año y medio sin dar shows presenciales.

Un éxito que no se esperaba

Nodal comentó que no esperaba agotar cinco fechas, pero que se sentía muy contento por volver a estar en contacto con sus fans de Monterrey y sus alrededores.

"Me siento muy agradecido y bendecido, creo que de lo bonito que me ha tocado en mi carrera es poder trabajar con las personas que amo, mi familia que es mi equipo, mi mujer y unos amigos que vendrán a ver el show; los fans se van a llevar una gran experiencia [...] Esto es historia en mi carrera, yo nunca había tenido cinco sold outs seguidos y me siento muy agradecido", reiteró el intérprete de "Botella tras botella".