Belinda y Christian Nodal muestran su íntimo reencuentro (vídeo)

Desde la cama y muy juntitos es como Christian Nodal mostró que fue su reencuentro tras estar separados un par de días.

MÉXICO.— Belinda siempre había sido muy reservada con su vida privada, pero ahora parece que eso ha cambiado, pues recientemente Christian Nodal compartió en redes sociales un momento íntimo de la pareja, y al parecer eso no le causó ninguna molestia a la cantante pese a los comentarios.

El vídeo generó las reacciones al instante, pues la pareja se encontraba en la cama disfrutando de un reencuentro tras estar separados unos días, luego de que el cantante tuvo que viajar a México por trabajo y para celebrar a su madre por el "Día de las Madres".

Por su parte, Belinda se quedó en España pues se encuentra grabando la serie de Netflix, “Bienvenidos al Edén”. A diferencia de su novio, la también coach de "La Voz México" tuvo que posponer la celebración del 10 de mayo, situación por la cual no pudo evitar sentirse triste y deprimida.

Nodal acepta tener una dependencia

La pareja no estuvoni una semana separada, pero Nodal aseguró en sus redes sociales que sentía ansiedad y mucho estrés de no poder estar al lado de Belinda, e incluso confesó que no podía dormir, pues sin su novia, sufre de insomnio

“De 120 horas creo que nomás he podido dormir 18 horas…ta cabr*n”, escribió Nodal. Este mensaje causó polémica entre sus fans, pues preocupó la exagerada dependencia del cantante hacia su novia.

Sin embargo, Christian Nodal pudo volar nuevamente a España y fue ahí donde sin pena ni pudor se mostró a él y Belinda en la cama en lo que parecía un momento íntimo. Incluso la cantante parece no tener ropa, ya se le ven los hombros descubiertos y cubierta por una sábana.

El cantante acompañó este íntimo vídeo con una frase en la que de nueva cuenta externaba su gran amor por Belinda:

“Eres mi hogar. Te amo. Te extrañé como loco”, le expresó a la intérprete de “Amor a Primera Vista, escribió el intérprete de "Dime cómo quieres".

También podría interesarte: Camilo y Evaluna "burlan" censura de IG; comparte foto de momento íntimo