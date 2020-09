Belinda y Christian Nodal se casarán el próximo año, él lo asegura (Vídeo)

En entrevista con Adela Micha el cantante de musica regional dio a conocer que el siguiente año se casarán

MÉXICO.— Christian Nodal fue entrevistado Adela Micha para el programa La Saga, el cual se transmite a través de YouTube; ahí la periodista tuvo una larga plática en la que hablaron de su carrera y nuevo material musical.

Sin embargo, Adela aprovechó algunos minutos de su entrevista para preguntar sobre el futuro en cuanto a su relación con Belinda. Es ahí donde el cantante con alegría dijo que se casarán y este mismo año le dará el anillo.

Christian Nodal le confesó a Adela lo enamorado que está de Belinda; también le platicó del "amor bonito" que han sabido construir en tan pocos días.

Adela aprovechó el relato de Nodal para preguntar sobre el polémico tatuaje de su pecho, en el que se ven los ojos de Belinda; a lo que él respondió:

“Amo los tatuajes con significados y espero no equivocarme y si me equivoco no pasa nada, porque conocí a un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. Ella tiene los ojos más hermosos del mundo y yo los tengo aquí”, dijo el interprete de "Adiós amor".