Bella de la Vega, la polémica actriz que conquistó al papá de Gael García

Bella de la Vega compartió unas polémicas fotografías desde el funeral de su esposo, el actor y director José Ángel García, papá de Gael García Bernal, y se colocó en el centro de la polémica.

¿Quién es Bella de la Vega?

Bella de la Vega es una actriz bailarina y modelo que se casó en 2019 con José Ángel García, director de telenovelas como “El Premio Mayor”, “Amigas y Rivales” y “Dos Mujeres un Camino”, así como del programa “La Rosa de Guadalupe”.

El papá de Gael trató de impulsar la carrera de su esposa y le dio papeles en La Rosa de Guadalupe. Además, José Ángel quería realizar una serie sobre Meche Carreño, una idea que surgió porque consideraba que su esposa se parecía a la estrella del cine mexicano.

“Son dos bellezas de tiempos distintos, Meche Carreño era una mujer extraordinariamente guapa, Bella es ahora una belleza mexicana actual, muy seductora, muy atractiva", dijo el director en una emisión de Ventaneando.

La historia de amor de Bella de la Vega y José Ángel

José Ángel García y Bella de la Vega se conocieron en 2017. Dos meses después se fueron a vivir juntos y la pareja se casó en 2019. Luego de la pérdida de dos bebes, decidieron dejar de intentar crecer su familia y se mudaron a Cancún por el bienestar del director, quien tenía fibrosis pulmonar.

José Ángel falleció a los 62 años por complicaciones derivadas de la fibrosis y Bella compartió un par de “selfies” con el féretro abierto, las que desataron una ola de críticas hacia la actriz.

José Emilio rompe el silencio

Al respecto, José Emilio, hijo del también actor, dijo que esas fotos no fueron una voluntad de su padre, como de la Vega aseguró.

“Ya vi sus selfies y yo no estuve tanto de acuerdo con eso y sí, ya las vi… y yo no soy para decidir qué hacer y todo, pero yo conocía a mi padre y yo realmente pienso que a él no le hubiera gustado para nada todo eso”, manifestó.

Ante las críticas que recibió por sus fotos, De la Vega ofreció una disculpa al público.

La polémica de Bella de la Vega con Gael García

Foto: Bella de la Vega

La última pareja del padre de Gael García, aseguró que las cenizas de su pareja se repartirán entre ella y una hermana del difunto y, además, dijo que el charolastra no se fue a despedir de su padre en su lecho de muerte.

"Me duele mucho porque Gael andaba en México cuando su papá (José Ángel García) le hablaba con mucho trabajo, ‘hijo estoy muy mal, ya mis pulmones no pueden más, no sé qué hacer’", contó Bella del actor, quien acudió por la madrugada a despedirse de su papá para que nadie lo viera.

"Gael lo tomaba así como ‘cálmate, tómate una pastilla y hazte la prueba PCR, tómalo con calma’. Ya estaba muy mal; yo, si oigo así a mi papá o a mi mamá, voy a verlo", detalló De la Vega.

Sin embargo, agregó que José Ángel siempre estuvo orgulloso de su hijo Gael, así como de su otro descendiente, Emilio, a quienes amaba. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) se encargó de los servicios funerarios y gastos de hospitalización.