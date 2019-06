Bella Thorne llora tras las críticas por sus fotos íntimas

Bella Thorne no se quedó callada ante las críticas de Whoopi Goldberg Bella Thorne decidió difundir sus fotografías íntimas luego de ser amenazada por un hacker.- Foto: Twitter La actriz Bella Thorne en llanto tras las criticas de Whoopi Goldberg.- Foto: Twitter ❮ ❯

La actriz Bella Thorne publicó unas fotografías íntimas con las que estaba siendo víctima de una extorsión, lo cual no fue del todo aplaudido.

Te puede interesar: Publican fotografías íntimas de actriz de Harry Potter

Bella explicó que decidía publicar esas imágenes pues la habían estado amenazando en las últimas 24 horas, por lo que no pensaba darle “el poder” al hacker. Con lo que en Twitter, para evitar la censura de Instagram decidió subir las fotografías en donde aparece en algunas completamente sin ropa y otras solo con ropa interior.

Durante el programa “The View” se comentó el tema y la actriz y conductora Whoopi Goldberg fue dura al criticar a Bella.

Ovarios los que tuvo Bella Thorne para subir ella misma sus nudes y no caer en los chantajes de su hacker, para que la inadaptada de whoopi goldberg se burle, la etiquete de ‘zorra’ y la culpe por lo que le paso. pic.twitter.com/bFSEKLqZmo — Audrey Horne. (@avrilgoo) June 19, 2019

Te puede interesar: Kaya Scodelario, víctima de hackeo

“Si eres famosa, no importa la edad que tengas, no te tomas fotos desnuda. Si no entiendes esto en 2019, tienes un problema”, aseguró Whoopi Goldberg.

“Una vez que se toma esa foto, se va a la Nube y allí está disponible para cualquier hacker que la quiera”, añadió.

Llora por las críticas

Tras las declaraciones, Bella Thorne decidió no quedarse callada y compartió varios escritos en Instagram así como un vídeo.

Bella aparece visiblemente afectada e incluso llorando al decir que se sintió muy mal con ella misma tras ver el programa de Whoopi Goldberg.

“Culpar a las chicas por tomarse estas fotos es enfermo y asqueroso”, recriminó la actriz de 21 años.

“Debería darte vergüenza Whoopi, por dar esa opinión publica de esa manera. No quiero ser golpeada por un grupo de mujeres mayores por mi cuerpo y mi sexualidad”, explicó.

A pesar del rechazo en el programa “The View”, algunas personalidades como Zendaya, Dove Cameron y Lucy Hale manifestaron su apoyo a Bella Thorne.