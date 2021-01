Ben Affleck tira a la basura póster gigante de Ana de Armas

Tras la ruptura de los actores, una imagen de un hombre tirando una foto de Ana se ha convertido en lo más comentado.

CALIFORNIA.— Hace unos días se confirmó que Ben Affleck y Ana de Armas terminaron su relación tras poco menos de un año de noviazgo. Pero lo más sonado no es el fin de su noviazgo sino la forma en la que el actor está "cerrando el ciclo".

Unas imágenes de la basura de Ben, que circulan en redes sociales han mostrado que el actor ha decidido deshacerse de todo recuerdo de Ana.

En Twitter, lo más comentado de la separación entre Ben Affleck y Ana de Armas ha sido sin duda alguna un póster gigante de la actriz que ha ido a parar al bote de basura frente a la casa del actor en California.

En las fotos captadas por Daily Mail se puede ver a un hombre con el rostro cubierto y un sombrero que impiden ver su identidad, tratando de colocar la imagen de tamaño real de Ana dentro del bote de basura.

A life-sized cardboard cutout of Ana de Armas from inside Ben Affleck’s residence was seen being thrown out into a trash can. (January 18, 2021) pic.twitter.com/4bxxDC97WZ

Internautas aseguran que el sujeto que fue captado sosteniendo la gran imagen de la actriz no es Ben, pero sí su hermano Casey Affleck, aunque también podría ser alguien del servicio de basura.

ben affleck getting casey affleck to throwout a life-sized cutout of ana de armas after their breakup is the funniest hollywood thing to ever happen https://t.co/AS7hhI9OLN