''Betty, la fea'': Marcela Valencia; una feminista adelantada a su tiempo

A casi 21 años de su estreno en televisión, “Yo soy Betty, la fea” continúa encantando al público y ganando nuevos fanáticos generación tras generación; siendo la versión colombiana –y original nacida de la pluma de Fernando Gaitán- la que sigue fascinando a los televidentes.

Si bien la historia de una “fea” que llega a convertirse en la dueña de una empresa captó la atención de muchos; con el correr de los años Beatriz Pinzón Solano (interpretada por Ana María Orozco) ha dejado de ser un símbolo de empoderamiento, pues muchos le han dado esa corona a otro personaje; a quien consideran una feminista adelantada a su tiempo.

Se trata de Marcela Valencia (Natalia Ramírez), la rival de amores de Betty, cuya imagen ha sido reivindicada en varios “hilos” en redes sociales, para colocarla como la verdadera víctima de la telenovela y una verdadera aliada de las mujeres, incluso de las amigas de la protagonista: el Cuartel de las Feas.

“Hay mucha gente solidaria porque se dan cuenta de que ‘Marcela’ no es una villana. Es más, yo creo que la villana es ‘Betty”, reconoció en una pasada entrevista Natalia, citada por Publimetro.

De hecho, reconoció que Marcela no recibe mensajes de odio por parte de los internautas, incluso la actriz destaca que muchos admiten que Betty actuó mal, en favor del verdadero villano: el machismo, representado también en los personajes de Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) y Mario Calderón (Ricardo Vélez).

“Ella se mete con un hombre comprometido sabiendo que está comprometido, no es que ‘Armando’ le haya mentido. Crea una empresa ficticia para cubrirle todo a Armando y que no lo puedan embargar. Eso no lo hace una persona de bien, ¿o sí? Le quita la empresa, el novio y todo, ¿y la mala soy yo (Marcela)?”.