“Betty”, novia de “Woody” regresa en“Toy Story 4″

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En un nuevo adelanto de “Toy Story 4“ revelan el regreso de “Betty“, una pastora de la cual “Woody” estaba enamorado.

El amor del vaquero desapareció en “Toy Story 3” sin saber lo que sucedió con ella, sólo que cuando Andy creció se deshizo de varios de sus juguetes.

En las imágenes “Buzz Lightyear” y “Woody” son sorprendidos por unas palabras que caen y rompe “Betty”, a quién se le ve con un cambio en su manera de vestir.

Se tiene previsto que “Toy Story 4” llegue en junio de 2019.

See Bo Peep in #ToyStory4 in theatres June 21. pic.twitter.com/BihW5pkAoT

— Toy Story 4 (@toystory) 28 de enero de 2019