“Beverly Hills, 90210” vuelve con todo su elenco menos Luke Perry

Madrid.— La serie “Beverly Hills, 90210”, una de las más populares de los años noventa y un gran fenómeno internacional para el público juvenil, vuelve hoy a la pantalla en el canal Fox de Estados Unidos rebautizada como “BH90210”.

El elenco está casi al completo y está formado por Jason Priestley (Brandon), Shannen Doherty (Brenda), Jennie Garth (Kelly), Ian Ziering (Steve), Gabrielle Carteris (Andrea), Brian Austin Green (David) y Tori Spelling (Donna).

El único que falta es Luke Perry (Dylan), que falleció hace unos meses a causa de un derrame cerebral.

La cabecera de la nueva serie, revelada hace unas horas por la cadena Fox, es muy similar a la que hace varias décadas cautivó a jóvenes espectadores de todo el mundo.

En “BH90210” los actores no reencarnarán a sus personajes, sino que se interpretarán a sí mismos tratando de sacar adelante una nueva versión de la serie, un intento que dará lugar a conflictos y líos personales de todo tipo entre ellos.

