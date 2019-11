Beyoncé lanza colección de ropa inspirada en Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Beyoncé lanzó por medio de su propia firma, una pequeña colección de ropa inspirada en las celebraciones navideñas, justo como lo hacen grandes diseñadores.

Sudaderas, playeras, atuendos deportivos, camisetas, bufandas y cobijas, son las prendas que la intérprete de Crazy in Love ha puesto a disposición de sus seguidores, además de artículos atípicos como papel para envolver regalos y esferas navideñas con su imagen.

Destaca en las prendas el uso de un juego de palabras que ya es común para la cantante, “Holidayoncé”, mismo que se puede ver estampado en las sudaderas y bufandas, adornadas también con imágenes de la cantante con motivos navideños.

Ya salió la colección de Navidad de Beyoncé 🎄✨https://t.co/nlkkEEFEkf pic.twitter.com/pJdyLDkWWV — alejandra (@IaStrange) November 27, 2019

La exintegrante de Destiny´s Child, también ha destacado como actriz, al protagonizar películas como “Dreamgirls” y “Austin Powers in Glodmember”; así como modelo, diseñadora de modas, empresaria y filántropa.

Lanza un disco en vivo

Beyoncé lanzó este año su más reciente disco “Homecoming: the Live Album”, que recopila la presentación que la cantante ofreció en vivo durante el festival Coachella 2018, además de haber formado parte del doblaje y la música original del “live action” de “El Rey León”.

Desde su lanzamiento como solista, Beyoncé se ha convertido en una de las celebridades más poderosas e influyentes del mundo, así como también su esposo, el rapero Jay-Z.

La cantante y Jay-Z formaron el dueto musical The Carters, con el cual lanzaron su primer, y hasta el momento, único álbum Everything is love, que estrenaron el 16 de junio de 2018.