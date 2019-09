Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo abren las puertas de su hogar

CIUDAD DE MEXICO.- Biby Gaytán y Eduardo Capetillo abrirán las puertas de su vida familiar en un programa de televisión con el que conmemorarán el 25 aniversario de su boda.

“El pretexto es la celebración de las Bodas de Plata, pues hace 25 años, el público fue partícipe de ese momento tan íntimo, importante y trascendental en la vida de nosotros. Hoy queremos volver a hacerlo porque nos dieron mucha suerte”, expresó Eduardo Capetillo.

Sin aclarar si se trata de un “reality show” o una renovación de votos que será televisada como ocurrió el 25 de junio de 1994 mediante la señal de Televisa, el actor y cantante adelantó que ellos y sus hijos Alejandra, Ana Paula, Eduardo, Manuel y Daniel se mostrarán como una familia normal.

“Somos una familia común y corriente, con los mismos problemas que cualquiera. Claro que hay pleitos y desavenencias, pero gracias a Dios, ha reinado la paz y la unión”.

En fase de producción

Adelantó que el programa está en fase de producción y, por motivos de contrato, no puede dar mayores detalles.

“Lo que sí puedo decir es que estará muy divertido, van a ver la parte interna de la familia Capetillo Gaytán. La palabra ‘reality’ no me gusta, me crea conflicto buscarle un nombre. Sólo queremos compartirles cómo han sido estos 25 años y cómo nos gustaría que siguieran siendo”, explicó.

El tiempo al lado de Biby Gaytán, a quien conoció en la telenovela “Baila conmigo” (1992), dijo, “ha sido maravilloso, soy un hombre sumamente afortunado. Le agradezco mucho a Dios que haya mantenido esta concordia, esta paz, amor y unidad en mi matrimonio”.

Ante los rumores de que no permitía trabajar a la actriz Biby Gaytán en producciones de entretenimiento, aclaró que los seres humanos no son vehículo ni posesión de nadie, y ella es una persona completamente independiente, por lo que celebra su estelar en el musical “Chicago”, que se estrenará el 16 de octubre próximo.

En otros compromisos laborales

Asimismo, aclaró que esta vez no trabajarán en conjunto, pues él tiene otros compromisos laborales.

“No me tocaba a mí. Me invitaron a participar en el casting, pero yo estaba seguro que se lo iba a quedar ella. Hay momentos en la vida en los que hay que dar un paso atrás. Estaré en otra trinchera igual de importante, no todo en la vida son las luces y los reflectores”.

No vuelve al medio artístico

Eduardo Capetillo, intérprete de éxitos musicales como “Más que alcanzar una estrella” y “Dame una noche”, también descartó planes de volver a la música o a la actuación, donde protagonizó telenovelas como “Marimar” (1994) y “Canción de amor” (1996), entre otras.

“Hago una vida muy normal, no salgo y no me desvelo. Si en la noche voy a un lugar, es para ver a mi cuñado en ‘Myst’, pero fuera de eso, estoy en mi casa tranquilo. No tomo, no fumo y hago mucho ejercicio”, puntualizó.