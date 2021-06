Bill Cosby está libre: Corte anula la sentencia por abusos

La Corte Suprema de Pensilvania, EE.UU. anuló este miércoles 30 de junio la condena por abusos sexuales contra el cómico Bill Cosby.

El icono de la cultura popular estadounidense que aún estaba encarcelado en una prisión estatal cerca de Filadelfia, ya fue liberado.

Cosby llevaba dos años privado de libertad y había dicho que tenía intención de cumplir por completo la condena de 10 años de prisión (de los que debería cumplir al menos tres).

Pena que le impuso un juez en septiembre de 2018 por agredir sexualmente a Andrea Constand, una empleada de la Universidad de Temple, en 2004.

La decisión llega después de que el tribunal determinase que un fiscal anterior había hecho un pacto con Cosby para no señalarlo como acusado.

Puedes leer: Piden anular la condena del actor Bill Cosby

Los jueces lo declararon culpable de los cargos de abuso íntimo sin consentimiento, mientras se está inconsciente y tras el suministro de estupefacientes.

Andrea Constand denunció al humorista alegando que este le había dado unas pastillas que le marearon y permitieron abusar de ella.

El artista fue el primer famoso enjuiciado en la era del movimiento Me Too, que busca visibilizar el acoso y la desigualdad de la mujer.

Han sido más de 60 las mujeres que han acusado a Cosby de agresiones desde 1965, pero no fue hasta 2014 cuando la mayoría se atrevió a hablar.

THIS is why women do not come forward.https://t.co/6WXe4UmWXt