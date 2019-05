Billboard Music Awards 2019: La lista de los ganadores

La ceremonia de entrega de los Billboard Music Awards 2019 se celebró este miércoles 1° de mayo en el MGM Gran Garden Arena.

La encargada de abrir fue Taylor Swift, quien presentó su nuevo sencillo, ME! El segundo número musical estuvo a cargo de Kelly Clarkson.

LEE TAMBIÉN: Así se vivió la alfombra roja de los Billboard 2019

La agrupación latina CNCOGM Grand Garden Arena in Las Vegas. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Kevin Jonas y Danielle Jonas Priyanka Chopra y su esposo Nick Jonas Wednesday, May 1, 2019, at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Offset y Cardi B Cardi B Dave Bautista y Kumail Nanjiani Joe, Nick y Kevin, integrantes de Jonas Brothers Saweetie y Quavo Kelly Clarkson, quien funge como presentadora de la gala musical Sophie Turner y Tye Sheridan Kaitlyn Dever, Olivia Wilde y Beanie Feldstein Kaitlyn Dever Yung Miami Justin Hartley La actriz Kiernan Shipka, quien participa en la nueva serie de Netflix "El mundo oscuro de Sabrina" La banda surcoreana BTS La cantautora Julia Michaels La intérprete de reguetón Becky G La cantante y actriz Sabrina Carpenter William Zabka y Ralph Macchio estrellas de Karate Kid y la nueva serie Cobra Kai La cantante Ciara Zahir Wilburn y Ciara a su llegada a los Premios Billboard El cantante de reguetón Maluma, quien tendría un dueto con Madonna La cantante Taylor Swift, quien fue la encargada de abrir la gala de los Premios Billboard 2019 Ruel La estrella de YouTube Patrick Starrr Draya Michele, estrella de Basketball Wives LA Katelyn Jae y Kane Brown La presentadora Renee Bargh Sway Calloway arriba al MGM Grand Garden donde se llevan al cabo los Premios Billboard 2019 ❮ ❯

Aquí la lista completa de los ganadores de los Billboard Awards 2019

Mejor Artista

Cardi B

Drake (GANADOR)

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott

Mejor Artista Nuevo

Bazzi

Juice Wrld (GANADOR)

Lil Baby

Dua Lipa

Ella Mai

Billboard Chart Achievement Award

Dan + Shay

Drake

Ariana Grande (GANADORA)

Lady Gaga & Bradley Cooper

Dua Lipa

Mejor Artista Masculino

Drake (GANADOR)

Post Malone

Travis Scott

Ed Sheeran

XXXTentacion

Mejor Artista Femenina

Cardi B

Ariana Grande (GANADORA)

Halsey

Ella Mai

Taylor Swift

Mejor Duo / Grupo

BTS (GANADORES)

Dan + Shay

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! At The Disco

Mejor Artista Billboard 200

Drake (GANADOR)

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott

XXXTentacion

Mejor Artista Hot 100

Cardi B (GANADORA)

Drake

Ariana Grande

Juice Wrld

Post Malone

Artista con más streamings

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

XXXTentacion

Artista con canciones más vendidas

Drake

Ariana Grande

Imagine Dragons

Lady Gaga

Post Malone

Mejor Artista en Radio

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Maroon 5

Post Malone

Mejor Artista Social

BTS (GANADOR)

EXO

GOT7

Ariana Grande

Louis Tomlinson

Mejor Artista de Gira

Beyoncé & JAY-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

Justin Timberlake

Mejor Artista R&B

H.E.R.

Khalid

Ella Mai (GANADORA)

The Weeknd

XXXTentacion

Mejor Artista R&B Masculino

Khalid

The Weeknd

XXXTentacion

Mejor Artista R&B Femenina

H.E.R.

Ella Mai (GANADORA)

Queen Naija

Mejor Gira R&B

Beyoncé & JAY-Z

Childish Gambino

Bruno Mars

Mejor Artista Rap

Cardi B (GANADORA)

Drake

Juice Wrld

Post Malone

Travis Scott

Mejor Artista Rap Masculino

Drake

Post Malone

Travis Scott

Mejor Artista Rap Femenina

Cardi B

City Girls

Nicki Minaj

Mejor Gira Rap

Beyoncé & JAY-Z

Drake

Travis Scott

Mejor Artista Country

Jason Aldean

Kane Brown

Luke Combs

Dan + Shay

Florida Georgia Line + Bebe Rexha (GANADORES)

Mejor Artista Country Masculino

Jason Aldean

Kane Brown

Luke Combs

Mejor Artista Country Femenina

Maren Morris

Kacey Musgraves

Carrie Underwood

Mejor Duo / Grupo Country

Dan + Shay (GANADORES)

Florida Georgia Line

Old Dominion

Mejor Gira Country

Luke Bryan

Kenny Chesney

Shania Twain

Mejor Artista Rock

Imagine Dragons (GANADORES)

Lovelytheband

Panic! At The Disco

Queen

Twenty One Pilots

Mejor Gira Rock

Elton John

The Rolling Stones

U2

Mejor Artista Latino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Mejor Artista Dance / Electrónica

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

Odesza

The Chainsmokers

Mejor Artista Cristiano

Cory Asbury

Lauren Daigle (GANADORA)

For King & Country

Hillsong Worship

MercyMe

Mejor Artista Gospel

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Tori Kelly (GANADORA)

Tasha Cobbs Leonard

Marvin Sapp

Mejor Artista Icono

Mariah Carey (GANADORA)