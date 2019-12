Billie Eilish admite no conocer a ‘Van Halen’, fans la defienden

ESTADOS UNIDOS.— La cantante Billie Eilish, es actualmente una de las jóvenes más populares en el ámbito musical, y millones de seguidores en todo el mundo abalan su talento.

Sin embargo, ahora es tema tendencia al responder en un programa de televisión que no conocía a la legendaria banda Van halen.

En redes sociales, pese a que ha recibido diversas críticas, sus fans y personas en general la han defendido, mencionando que tan solo tiene 17 años, por lo que es comprensible su respuesta.

Conoce a Madonna pero no a Van Halen

La intérprete de “Bad Guy” estuvo de invitada al show de “Jimmy Kimmel Live”, donde participó en un juego con el conductor.

El presentador del show nocturno, inicio el juego leyendo varios nombres de artistas musicales que fueron enormes a principios de los años 80. Al mencionarlos le preguntaba a Billie si los conocía.

La joven de 17 años comentó que, conocía a Madonna y Cyndi Lauper, pero no tenía idea de quién era Van Halen y otros grupos como Huey Lewis y Run DMC.

Tras la respuesta de Billie al preguntar “¿Quién?” (refiriéndose a los de Van Halen); Kimmel sorprendido comentó: “Voy a empezar a llorar”. Mientras el público reía.

Billie Eilish didn't know who Van Halen was, I'm sobbing. pic.twitter.com/tX6xrs7cIE — Mack (@_Kenziepuff) November 29, 2019

Aunque la cantante recibió algunas críticas, muchos de sus fans salieron en su defensa y recalcaron que tan solo 17 años y es de otra generación, por lo cual no tendría que conocer a una banda que no es “tan relevante”.- Con información de El Imparcial

se molestan pq billie no supo quien es van halen siendo que ella tiene 17, la banda no es tan irrelevante como lo era tiempo atras, su ultimo album fue hace mas de 7 años y su ultimo concierto en 2015, y’all need to calm down — jenni rivera (@__VEL3Z) December 2, 2019

No entiendo porqué la hacen de emoción por el simple hecho que Billie Eilish no sepa quienes son Van Halen, no es su obligación saberlo, tampoco tiene la culpa, es una chica de 17 años, es obvio que Van Halen ya pudiera ser catalogado por ella como "música de abuelitos". — Black (@blacktect) December 2, 2019

