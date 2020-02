Billie Eilish da un adelanta de “No Time To Die”, canción para James Bond

LOS ÁNGELES.— La cantante Billie Eilish lanza avance de su nuevo proyecto, la canción que ha preparado para la próxima película de James Bond, que como la cinta se llamará "No Time To Die".

La cantante publicó en su cuenta de Twitter un adelanto de apenas trece segundos de duración en el que se aprecia su gran interpretación.

Billie Eilish - “No Time To Die”

The theme song for the upcoming @007 film.

Out now. https://t.co/XctmJBzVRA#NoTimeToDie pic.twitter.com/Q2xjFfaWvJ