EE.UU.— Después de dar a conocer su amistad con Drake, Billie Eilish no comparte la opinión de los internautas de que el rapero busca algo más debido a que es 15 años mayor que ella.

En una entrevista para la revista "Vogue", la intérprete de "Bad Guy" recalcó que en Internet es fácil opinar sin saber toda la verdad.

"El Internet es estúpido en estos momentos. Todos son tan sensibles. ¿Un hombre adulto no puede ser fanático de una artista?".

Los medios pueden afectar a Billie

El impacto de los medios digitales ha sido tan grande en la cantante que en 2018 cerró su cuenta de Twitter y mencionó que hay personas por las que sí deberían de tener cuidado en Internet.

"Hay tanta gente en Internet por la que deberían estar preocupados. Es como si dijeras que Drake es espeluznante porque es fanático mío, y luego vas a votar por Trump. ¿Qué carajos es eso?".

Billie Eilish sigue ascendiendo

Billie Eilish se presentará en los Premios Oscar y visitará México por segunda ocasión el 27 de mayo cuando se presente en el Palacio de los Deportes con la gira "Where Do We Go?".

La primera vez que la ganadora del Premio Grammy al Mejor Artista Nuevo pisó tierras aztecas fue en noviembre del 2019, cuando encabezó la décima edición del Festival Corona Capital junto a bandas como The Strokes e Interpol.

En esa ocasión se llevó la ovación de sus seguidores al tocar "Bad Guy" y temas como "Ocean Eyes", "When The Party's Over" y "Bury a Friend".

También podría interesarte: Billie Eilish admite no conocer a 'Van Halen', fans la defienden

Síguenos en Google Noticias