Billie Eilish lanza remix de “Bad Guy” con Justin Bieber

MÉXICO.— El ya conocido y muy descargado tema musical “Bad Guy” de la cantante Billie Eilish ahora cuenta con una versión remix en la cual participó su ídolo Justin Bieber.

Muy emocionada lo anunció en su cuenta de Instagram y aseguro que todo podía suceder, a esta publicación se sumó Bieber quien también compartió en su cuenta de Instagram, una imagen con la noticia dicha por Billie.

Billie coloco una imagen de lo más simpática, ya que se puede ver a la cantante en su adolescencia con un llamativo vestido con detalles en color rosa y lentejuelas de colores; una cola de caballo adornada con un gran moño rosa y detrás varios posters del cantante Justin Bieber en la pared.

Como pie de foto ella dejó el siguiente mensaje: “BAD GUY FEAT. JUSTIN BIBER DISPONIBLE AHORA OMGFFFFFG TODO ES POSIBLE HOMBRE”.

A través de las stories en Instagram la cantante había dado algunas pistas sobre su colaboración con el cantante canadiense. Sin embargo, Justin no se quedó atrás.

El 8 de julio, Justin Bieber twitteó la palabra “Remix” y después Billie retwitteó esa publicación, por lo que los fans de ambos cantantes dieron por hecho que habría una colaboración musical entre ambos, sin embargo, se desconocía sobre qué tema sería.

Por fin hoy se lanzó esta colaboración y Bieber no dudo en expresar lo orgulloso que se sentía de Eilish.

So proud of you @billieeilish. Remix https://t.co/hWsu7moxx0 pic.twitter.com/za6sDAvjlA