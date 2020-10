La cantante quien suele usar ropa de tallas más grandes a la suya, fue captada luciendo una ceñida blusa de tirantes.

LOS ÁNGELES.— La cantante Billie Eilish de tan solo 18 años se dejó ver con un atuendo casual pero muy diferente a los que acostumbra usar y que incluso se han convertido en una característica de su persona.

En esta ocasión, Billie cambió las típicas sudaderas extra grandes y pantalones dos o tres tallas más grandes a la suya, por una blusa sin mangas y pantalones cortos en color caqui; sandalias y unas costosas calcetas Gucci.

De su ya característica imagen solo conservó su cabello en combinación de colores negro y verde fosforescente.

daily reminder that billie eilish is sexier than you pic.twitter.com/rw5pAjaFQK

Las imágenes que los paparazzi captaron de Billie Eilish por las calles de Los Ángeles impactaron a sus seguidores debido a que ella nunca había lucido así en público.

i know i’m supposed to hate white people but billie eilish just walks around looking like THIS . pic.twitter.com/RiH2SHKglw