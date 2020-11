Bisogno ataca a Yalitza Aparicio por ser conductora en los Grammy

El conducto expresó su enojo contra la decisión de que Yalitza sea una de las presentadoras de uno de los premios más importantes de la música.

MÉXICO.— Daniel Bisogno expresó su desagrado ante la noticia de que Yalitza Aparicio sería una de las conductoras de la gala de los premios Latin Grammy 2020.

Y como ya es costumbre, utilizó las cámaras de "Ventaneando" para decir que la actriz de “Roma” no tiene el talento suficiente como para ser la presentadora de un evento tan importante como ese.

En una trasmisión de "Ventaneando", Daniel Bisogno crítico nuevamente la participación de Yalitza en el Grammy Latino. Y también externó su molestia por la decisión que tomó el comité organizador al elegir a cualquier persona para ser conductor.

“Por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe. No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor”, dijo el comentarista de espectáculos.