"Black Adam", en la piel de "La Roca", se estrena el 29 de julio (vídeo)

"Black Adam" tiene fecha de lanzamiento oficial.

Dwayne Johnson, quien interpreta al supervillano, compartió en redes sociales que la película se estrenará el 29 de julio de 2022.

A disruptive and unstoppable global force of a message from the man in black himself 🌍 ⬛️⚡️



BLACK ADAM is coming July 29, 2022.



The hierarchy of power in the DC Universe is about to change. #BlackAdam⚡️#ManInBlack @blackadammovie pic.twitter.com/MvqadvulSR