''Black Panther'': niños rinden homenaje a su héroe caído

NUEVA YORK.— En la entrada de sus casas o en sus habitaciones, con pequeñas cajas o pilas de tierra de sus jardines, jóvenes fans del astro de “Black Panther (Pantera Negra)" Chadwick Boseman rindieron homenaje al fallecido actor con saludos a Wakanda y funerales de juguete al que asistieron figuras de acción.

Poco después de la impactante noticia de la muerte de Boseman, ocurrida el pasado viernes a los 43 años; padres, abuelos y tíos comenzaron a publicar fotos de funerales montados por niños para el rey T’Challa, protagonista de la película de Marvel.

Algunos han sido compartidos miles de veces en medio de la ola de dolor de admiradores de todas las edades que desconocían que Boseman pasó los últimos cuatro años batallando un cáncer de colon.

Para muchos niños, su muerte fue un evento importante en sus vidas, no sólo por los valientes personajes que interpretó sino por sus comentarios conmovedores en discursos de premios y entrevistas sobre la necesidad de mayores oportunidades para la gente de color.

El rey T’Challa de Boseman, soberano de la nación africana ficticia de Wakanda, fue presentado en la cinta “Capitán América: Civil War” de 2016. Su saludo de “Wakanda Forever (Wakanda por siempre)" resonó por todo el mundo tras el estreno de “Black Panther” hace dos años.

Keeping his battle with cancer quiet for 4 years, Chadwick Boseman could have easily shared the media spotlight during these hospital visits. But instead he kept the visits about these kids’ health battles. Black Panther may be a work of fiction, but his heroism is not. #RipKing pic.twitter.com/06lhxA1jhV