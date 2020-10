BLACKPINK lanza "Lovesick Girls" junto a David Guetta (vídeo)

El grupo surcoreano BLACKPINK estrena hoy “Lovesick Girls”, un tema en el que se vio involucrado el reconocido productor y músico David Guetta.

El tema enmarca el concepto del primer álbum completo del cuarteto conformado por Lisa, Rosé, Jennie y Jisoo, bajo el título de “The Album”. En él incluyen otras colaboraciones a destacar como “Bet You Wanna”, en el que las surcoreanas unirán sus voces a la de Cardi B.

En entrevista con AP, BLACKPINK destacó que fueron los artistas quienes se pusieron en contacto con ellas para colaborar, algo que las llena de orgullo. De este nuevo material ya habían presentado “Ice Cream”, junto a Selena Gomez; y “How You Like That”.

El lanzamiento de su primer material completo, que incluye ocho temas, no es el único estreno esperado por las jóvenes artistas, quienes han logrado representar la cultura del K-Pop a la par de sus compatriotas BTS, cada grupo con su propio concepto.

Netflix incluso anunció entre sus estrenos de octubre “BLACKPINK: Light Up the Sky”, que documenta el camino de esta agrupación femenina, elegida como la primera agrupación para hablar de K-Pop en la plataforma de Streaming. El documental se estrena el 14 de octubre.

Preview of @BLACKPINK’s documentary “BLACKPINK: Light Up The Sky” coming to Netflix October 14th. pic.twitter.com/wWCZH8qZvF