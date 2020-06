Blackpink retoma su reinado en YouTube con ''How You Like That''

Con tan solo tres días desde su estreno “How You Like That”, del grupo de K-Pop Blackpink, acumula casi 150 millones de reproducciones y al menos tres récords en la plataforma de vídeos de YouTube.

Se trata del primer single de este cuarteto de K-Pop, que regresa a la plataforma de YouTube para reclamar la corona que había mantenido en 2018. Su regreso era el más esperado por sus fanáticos, a poco más de un año de ausencia, que hoy le valieron los siguientes récords:

El vídeo más visto en la historia de YouTube sin ningún tipo de publicidad o anuncios.

sin ningún tipo de publicidad o anuncios. El vídeo con más espectadores en la modalidad de "estreno" , con más de 1 millón de visitas .

en la , con más de . El MV con más reproducciones acumuladas en menos de 24 horas, más de 82 millones de visitas en este lapso.

Blackpink, junto a Lady Gaga y Dua Lipa

Cabe recordar que las chicas de Blackpink, Jisoo, Lisa, Jennie y Rosé, ya habían tenido un regreso espectacular de la mano de Lady Gaga, con la que colaboraron en el tema “Sour Candy", que la estadounidense incluyó en su sexto álbum de estudio “Chromatica”.

Para Blackpink – quien también ha colaborado con Dua Lipa- el éxito en la plataforma de vídeos es parte de su historia, pues su MV “Kill This Love” suma a la fecha más de 885 millones de reproducciones desde su lanzamiento el 4 de abril de 2019.

Por si fuera poco, su vídeo "How You Like That (Making Film)" acumula más de 15 millones desde su estreno, un día después del vídeo oficial del cuarteto, que además presentó su cuenta oficial de Twitter para estar más conectados con sus fanáticos.

El grupo presentaría otros dos sencillos antes del lanzamiento de su primer álbum completo en septiembre próximo.- Con información de Nación Rex y La República.