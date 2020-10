Blake Jenner admite que abusó de Melissa Benoist: ''la relación era tóxica''

El actor de “Glee” Blake Jenner, exesposo de Melissa Benoist (“Supergirl”), confesó a través de una carta en Instagram que abusó física y psicológicamente de su expareja, tal como ella declaró a finales de 2019 con un vídeo.

No obstante, en su carta el actor declara que la culpa fue “compartida” y aseguró que él también sufrió abusos por parte de la actriz. Consideró que la inmadurez de su matrimonio, cuando ambos recién entraban a los 20 años, causó que crearan una relación de codependencia que se tornó tóxica.

El actor reconoce que el episodio señalado por Melissa, en el que él le “reventó” el ojo al lanzarle el celular en la cara, sí sucedió, pero fue “en un momento de frustración”.

Si bien en alguna parte de la carta pide disculpas y desea que la actriz –quien recientemente se convirtió en madre de un niño, producto de su relación con Chris Wood- sea feliz con su actual familia, Jenner sostiene que “sin eximirme de responsabilidad alguna, es importante entender que hubo abuso mental, emocional y físico infligido por ambos extremos”.

El actor sostuvo que es una víctima de la manera en la que fue educado y recordó que, presuntamente, la actriz también lo amenazó en varias ocasiones por sus coprotagonistas femeninas e incluso escribió sobre un episodio en el que asegura que su expareja lo lesionó estando en la ducha.

El nombre del actor se convirtió en tendencia, al igual que la etiqueta “I Stand With Melissa”, debido a que varios consideran que esperó el nacimiento del primer hijo de la actriz para revivir el trauma que significó para ella el abuso que vivió a su lado.

No kidding @Blake_Jenner blocked comments on his Instagram. Dude totally ruined someone’s life and is apparently ‘cured’ now. I sure as hell hope he is but meh......I can’t imagine the hell Melissa lived.

@Blake_Jenner You are a piece of shit. You are not the victim, you are the SOLE abuser. It doesn’t matter what childhood trauma you’ve experienced, you don’t have the right to physically or mentally harm someone. It’s not your partners responsibility to get your shit together (1)