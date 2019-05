En alfombra roja, Blake Lively y Ryan Reynolds revelan embarazo

Todos quedaron impactados

El jueves por la noche, la actriz Blake Lively tenía que desfilar en la alfombra roja de la premier de Pokémon Detective Pikachu, todo hubiera transcurrido con normalidad pero un detalle llamó la atención de los asistentes, apareció luciendo su embarazo y de esta manera dio la noticia, espera a su tercer bebé con el también actor Ryan Reynolds.

Blake se mostró sonriente en todo momento, su vestido Rebecca de Retrofête dejaba ver su vientre abultado. En cuanto a Ryan, también se notaba más que emocionado mientras posaba para las fotos con su esposa.

Actualmente la pareja tiene dos hijos y mantienen lo más lejos que pueden a los medios de comunicación de su vida privada.



Matt Baron/Shutterstock

Se apoyan como familia

Uno de los momentos en los que se vio a toda la familia reunida, fue en la ceremonia especial en el Paseo de la fama de Hollywood. Reynolds recibió su estrella y no pudo evitar agradecer a su esposa e hijos.

Blake Lively y Ryan Reynolds.

“Quiero agradecer a mi esposa, Blake, que está sentada allí, que lo es todo para mí. Eres lo mejor que me ha pasado”, compartió con la multitud. “Lo haces todo mejor, absolutamente todo en mi vida. Nos has dado a dos de los niños más increíbles que jamás podría tener. Me convertiste en el padre de mis sueños cuando pensé que solo podía ser un tío divertido”.

.- Con información de E Online.